元月巴西近1300萬人失業

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巴西地理統計局報告指出，今年元月國內失業率達12.6%，創下2012年元月以來新高。報告指出，今年元月巴西失業人口達1290萬人，較2016年同月增加34.3%。

今年元月在職人口8990萬人，較上一季減少1.9%。

在職人口中，3390萬人在私人機構服務，且有正式工作登記，和上一季持平，但較1年前下跌3.7%。

另外1040萬人也在私人機構服務，但沒有正式工作登記，人數較1年前成長6.4%。

隨著失業率上升，今年元月自己創業做老闆的勞工人數也增至2220萬人，相較於上1季和1年前分別成長2.1%和3.9%，但收入較去年同期減少3.6%。

今年元月家庭勞工人數約達610萬人，雇主人數達420萬人，和上1季持平，但較1年前增加8.6%。

地統局指出，今年元月勞工收入達巴西幣2056元（約新台幣2萬674元），和前幾季相比沒有太大變化，但公務員薪資較上1季和1年前分別提高3.5%和3.3%。1060225

(中央社)