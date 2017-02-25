長濱雙浪金剛馬拉松 開放報名
第2屆長濱雙浪金剛馬拉松將於5月7日在台東縣長濱國小盛大開跑，主辦單位觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請跑友參加全台獨一無二雙浪賽，一起透過雙腳欣賞沿途美麗景致。
這項賽事2016年首次舉辦即深獲跑友好評，途中除可大飽稻浪眼福，更可以欣賞綿延海岸線的壯闊美景，賽後一舉獲得運動筆記參與跑友評價4.7分高分(滿分5分)，並在跑友熱烈迴響下，即將舉行第2屆賽事，即日起開始報名至3月31日，歡迎所有跑友共襄盛舉。
這次賽事組別分為42.5k全馬組、21k半馬組及7.5k樂活組。賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，於3.2公里一過彎就踏上金剛大道，兩旁一望無際的稻浪與遼闊大平洋的海浪立刻映入眼簾。
接著沿台11線，沿途經過八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌，細細品味台灣東海岸絕美景致。
另外，這次賽事為提升挑戰性，延續去年四大金剛挑戰賽，只要團體報名成員中全馬組或半馬組單一組別報名人數超過4人即可報名挑戰賽，冠軍將獲得總價值1萬2000元獎金或等值商品。即日起至3月31日，歡迎所有跑友踴躍報名，活動詳情及報名上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/。1060225
(中央社)
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