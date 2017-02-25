想在網路創業 勞動部助一臂之力

我要評比

越來越多民眾想在網路創業，卻面臨許多問題。勞動部勞動力發展署表示，目前規劃「微型創業鳳凰網路行銷課程」可供民眾學習。

為培養民眾所需數位創業能力，勞動力發展署從去年12月至今年6月9日止，陸續在台北市、桃園市、台中市與高雄市等地開辦免費網路行銷課程，增強民眾網路創業路上所需技能，協助民眾運用網路管道打造屬於自己的完美店鋪。

勞動力發展署表示，網路行銷課程「入門班」內容以基礎運用為主，帶領民眾認識網路行銷，學習建立部落格，學會拍攝商品與上架；「進階班」課程將進一步傳授LINE@、LINE@生活圈秘訣，靈活運用時下最流行電子商務工具。

勞動力發展署說，「微型創業鳳凰網路行銷課程」不只傳授網路創業知識，民眾更能與其他創業者交流，交換彼此意見及分享經驗。1060225

(中央社)