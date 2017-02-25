棄金控百萬年薪 改賣雞蛋糕圓動保夢

年薪破百萬、在國內某金控公司工作10年的「奶茶」（陳欣君），8個月前辭去工作，到輔仁大學旁賣雞蛋糕圓夢，銷售中也和顧客分享「領養代替購買」的動保理念。

73年次的奶茶，在本土金融控股公司工作10多年，擔任過櫃員、個金、消金等職務，所待的分行也是「一級戰區」；但她去年6月毅然決然辭職，到捷運輔大站1號出口旁開設「哈金雞蛋糕」店，一圓自己的創業甜點夢。

奶茶說，金融商品日新月異，公司對業績要求越來越高，她不願再「拜託」客戶買單，離職的念頭醞釀多年；選擇賣雞蛋糕，是因為她愛吃這類的甜點，因此花一個月時間拜師學藝，用這項產品「再出發」。

然而，奶茶的決定嚇傻了她的親友，大家不解為何要放棄百萬年薪工作，選擇委身在不到一坪、悶熱的空間烤雞蛋糕，更擔心她的收入無法支應店銷、生活所需。

面對親友的憂心，奶茶認為「自己已經到3字頭歲數，她反覆問自己，如果我到40歲，是否還有這種勇氣，放棄原本的工作出來創業？就算有，那時候的勇氣，可能不到現在的一半，甚至更少」。

「我就只剩下這次機會，要好好把握！」奶茶回想這8個月來的開店生活，最令她難忘的就是開店首日，原本是令人興奮、期待的一天，但這卻是成為她創業路中最悲慘、難忘的一天。

奶茶解釋，開幕前一天，店內還有很多事情要準備，讓她無法專心練習，導致開幕當天的粉漿「過水」，烤出來的雞蛋糕外型醜、消風，對前來捧場的親友很不好意思；為此，她當天提早打烊練習、找出錯誤，找回應有的手感。

觀察哈金雞蛋糕店外觀，招牌上印有5隻狗狗圖案，店門口掛有「領養代替購買」的旗子，招牌商品（哈金起司玉米、黃金奶油、巧克力流莎）取名，也與毛小孩有關，店內更擺設動保團體發行的日曆，明眼人一看就知，店家是愛狗人士。

奶茶表示，自己養了哈士奇、黃金獵犬、約克夏與吉娃娃共5隻狗，除養了11年的哈士奇，是當初在沒有「領養」的意識下所購買的，其他都是領養的。

她說，有客人若問到她的狗怎麼來，就會分享以「領養代替購買」的理念，因為不是只有透過購買途徑，也有很多優質的狗狗可以在收容所中領養到。

目前奶茶的雞蛋糕口味，分為包餡（腳掌造型）與原味（愛心造型、卡通圖樣），用糖量也較市面上一般的雞蛋糕減量7成，本業是舞蹈老師的副店長FAFA，有空時也會來幫忙，把奶茶的雞蛋糕與理念向更多人分享。

奶茶幽默地說，很多朋友到她的店會說「怎麼那麼小、店外招牌都比店面還大」，但她認為，比起一般外面賣雞蛋糕的人是簡易攤車，「我的店是雞蛋糕界的豪華版」，營業時間不受氣候影響。

對於未來期許，奶茶跟FAFA希望能把腳步站穩，有朝一日能成為輔大的「雞霸」（雞蛋糕界的霸主）。

雖然奶茶的親友佩服其創業勇氣，但她直言，創業這條路很辛苦，「不是只有做百分之百的準備，而是要做百分之兩百的準備」，因為常有意想不到的突發狀況等著解決。1060225

(中央社)