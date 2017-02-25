改團名 尹斗俊：BEAST有很多回憶

我要評比

南韓演藝經紀公司Around Us宣布，男團BEAST改名為Highlight，以5人組合重新出發，成員尹斗俊表示，BEAST有很多回憶。

南韓「亞洲經濟」報導，Highlight有最強光、最精彩等意思，也是BEAST與老東家CUBE娛樂解約後，以5人組發表的首張專輯的名稱。

Around Us宣布，尹斗俊、龍俊亨、梁耀燮、李起光、孫東雲5人組合將改名為「Highlight」。

報導稱，成員尹斗俊在Instagram留言說，BEAST這個名字有很多回憶，為了使用這個名字付出了不少努力，但現在不得不與其離別，將以Highlight這個名字重新開始。

男團BEAST於2009年出道，有多首歌曲深受歌迷喜愛。成員張賢勝2016年4月退團後，BEAST改為5人組繼續開展活動。

據報導，2016年10月，BEAST與東家CUBE娛樂的專屬合約到期， 12月BEAST設立經紀公司Around US，自立門戶。擁有BEAST商標權的CUBE娛樂本月10日突然宣布將成立以前成員張賢勝為核心的新BEAST，受到粉絲批評。1060225

(中央社)