73歲玩哈雷 大陸最時尚奶奶出線
在耄耋之年沒有選擇躺在搖椅上安度晚年，反而踩足油門，刷新人生的極限。這是一位家住大陸福建的73歲黃奶奶，她一身拉風的緊身皮衣及皮褲，騎上哈雷機車，年齡對她只不過是一個數字。
香港鳳凰網今天報導，要不是銀色的頭髮暴露了黃奶奶的年齡，遠遠忘去不會相信這是一名已73歲長者的身影。黃奶奶穿著拉風的機車皮外套，配上緊身皮褲，完全是街頭龐克的打扮。
這名73歲的「女神奶奶」名叫黃炎貞，福建羅源人，現居廈門，雖已是古稀之年，但一點都不顯老，更不服老。
大陸入口網站百度之前報導，黃奶奶2016年1月從全球的旗袍佳麗中脫穎而出，被稱為「中國最懂時尚的奶奶」，旗袍襯托出她的好身村，如今黃奶奶美照已經刷爆微信朋友圈，網友親切地稱呼她為「女神奶奶」。
她說：「年齡的增長無法抹平滿臉的皺紋，這是歲月留下的痕跡。只有保持身心健康，不斷調整好自己的心態，活到老，學到老，與時俱進，才能讓自己的晚年更加豐富多彩。」1060225
(中央社)
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