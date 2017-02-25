差點撞進郵局 年輕人疑酒駕送醫

23歲劉姓男子25日清晨疑酒後駕駛，衝撞嘉義郵局前方草坪，所幸有園藝造景石塊擋住，才未撞進郵局，但劉姓男子受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日

23歲劉姓男子25日清晨疑酒後駕駛，衝撞嘉義郵局前方草坪，所幸有園藝造景石塊擋住，才未撞進郵局，但劉姓男子受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日

23歲劉姓男子今天清晨疑酒後駕駛，衝撞嘉義郵局前方草坪，所幸有園藝造景石塊擋住，才未撞進郵局，但劉姓男子受傷送醫。

警方表示，車禍發生在清晨3時28分，1輛白色轎車衝撞玉山路嘉義郵局旁草坪，強大撞擊聲驚擾附近住家，報請救護處理。

消防救護人員抵達現場時，發現轎車被郵局前園藝造景石塊擋住，但郵局前廣場廁所指示牌已被連根拔起；轎車車頭損毀，零件四散，駕駛人呆坐在人行道上，神情恍惚。

救護人員發現，受傷駕駛因座車安全氣囊爆開，造成眼鏡破裂，導致臉部多處撕裂傷，身上散發濃濃酒味疑酒駕，哀求救護人員不要報警。

不過，當時已有警方到場戒護，劉姓男子竟未查覺。當救護人員向他表示，「警察已經在旁邊處理了」，劉姓男子聽完後，露出懊悔神情，由救護人員送醫。

嘉義市政府消防局表示，夜間視線不佳，行車應減速慢行、避免疲勞駕駛；如有飲酒，切勿開車，至於車禍發生原因，尚待警方進一步調查釐清。1060225

(中央社)