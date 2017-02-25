差點撞進郵局 年輕人疑酒駕送醫
23歲劉姓男子今天清晨疑酒後駕駛，衝撞嘉義郵局前方草坪，所幸有園藝造景石塊擋住，才未撞進郵局，但劉姓男子受傷送醫。
警方表示，車禍發生在清晨3時28分，1輛白色轎車衝撞玉山路嘉義郵局旁草坪，強大撞擊聲驚擾附近住家，報請救護處理。
消防救護人員抵達現場時，發現轎車被郵局前園藝造景石塊擋住，但郵局前廣場廁所指示牌已被連根拔起；轎車車頭損毀，零件四散，駕駛人呆坐在人行道上，神情恍惚。
救護人員發現，受傷駕駛因座車安全氣囊爆開，造成眼鏡破裂，導致臉部多處撕裂傷，身上散發濃濃酒味疑酒駕，哀求救護人員不要報警。
不過，當時已有警方到場戒護，劉姓男子竟未查覺。當救護人員向他表示，「警察已經在旁邊處理了」，劉姓男子聽完後，露出懊悔神情，由救護人員送醫。
嘉義市政府消防局表示，夜間視線不佳，行車應減速慢行、避免疲勞駕駛；如有飲酒，切勿開車，至於車禍發生原因，尚待警方進一步調查釐清。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。