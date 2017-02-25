NBA》太陽提前宣告重建 先砍兩人再說

主力後衛布雷索將是太陽重建的重要年輕戰力之一。(美聯社資料照)

趕在交易截止日前，才跟暴龍、老鷹兩隊完成交易的太陽，如今提前宣布球隊進入重建，更強調年輕化，除了25日官方宣告把剛交易來的蘇林傑與史考特釋出，也讓原本先發中鋒泰森錢德勒改當「導師」角色，改由艾瑞克連先發。

太陽如此一連串的動作，就是想讓後場「雙衛」布雷索、戴文布克提前主宰球隊節奏，搭配艾瑞克連、克里斯、華倫等人組成徹底年輕化的先發陣容，無傷無痛的錢德勒，甚至在25日與公牛完全沒上場，就已清楚表達球團高層想法。

其實錢德勒最近早已公開放話，強調下半季應該給年輕球員更多在關鍵時刻上場的機會，「到了比賽的第4節，努力做出正確決定，像是這些東西，都是年輕球員成長的重要關鍵，我們必須給他們更多機會。」

只是太陽如此作法，等同本季提前放棄，以他們目前18勝39敗的戰績來看，確實跟季後賽漸行漸遠，不過到底提前年輕化能否達到效果，還須等到日後才能看出答案，太陽這場賭注也算賭很大。

(中時電子報)