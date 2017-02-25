誰來晚餐 紅娘鄧文迪華府造訪伊凡卡
鄧文迪雖與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）分手，但社交生活仍是多采多姿。她周五下午趁兩個女兒在歐洲，21歲匈牙利模特兒男友扎霍倫（Bertold Zahoran）到西班牙工作的空檔，到華府造訪了身為好友的第一女兒伊凡卡。
英國《每日郵報》（DailyMail）25日報導，48歲的鄧文迪自從一個多月前，美國總統川普舉行就職典禮以來，就沒和伊凡卡見過面。
而據《紐約客》（New Yorker）報導，伊凡卡婚前與夫婿庫許納交往時，兩人曾因宗教問題短暫分手。鄧文迪得知消息，便挑了一個周末，邀庫許納上自家的遊艇，但沒告訴他，伊凡卡也已受邀。就在鄧文迪充當紅娘下，兩人在遊艇上「不期而遇」，舊情復燃，也成就了一樁好姻緣。
《每日郵報》稱，鄧文迪大約下午兩、三點時，便背著8,500美元（約26萬台幣）的愛馬仕凱莉包，造訪了伊凡卡位於華盛頓卡洛拉馬（Kalorama）高級住宅價值550萬美元（約1.7台幣）的豪宅。
鄧文迪一溜煙地進入伊凡卡家後，直到日落前都沒再出來，顯示她可能與伊凡卡一家人共進猶太教安息日晚餐。
(中時電子報)
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