每坪290萬 港住宅用地再創歷史新高
香港地狹人稠，住宅與土地的取得成本極高，近日由港府主持的住宅用地標案，再度創下歷史新高的價格。這塊位於港島南端鴨脷洲的土地，由兩間陸資建商擊敗13間強勢對手，包含香港知名的新鴻基地產與長江實業，以169億港幣（約670.7億台幣）標下這塊住宅用地，換算下來，平均每坪73.6萬港幣（約292.3萬台幣），創立政府公有標案的歷史新高價。
據彭博社（Bloomberg）報導，在寸土寸金的香港，稀少的公有住宅用地標售價再創新高，日前一塊在港府南端鴨脷洲的土地，被來自廣東的合景泰富地產與龍光地產聯手標下，擊敗包含香港本土財力雄厚的新鴻基地產（李兆基所有）和長江實業（李嘉誠所有），以169億港幣（約670.7億台幣）拿下這塊少見的住宅用地。若根據港府的資料換算下來，每坪的售價高達73.6萬港幣（約292.3萬台幣），創下港府公有地拍賣的歷史新高。
本次拍賣的地區鴨脷洲，對於台灣或外地遊客而言相對陌生，但近年來在港府大力規劃建設之下，當前已經成為世界上人口密度第二高的島嶼，人口密度每平方公里達66,426人。與港島一橋相望的鴨脷洲，2007年動工的港鐵南港島綫也於去年底完工通車，加上鐵路與巴士的連結，讓該島居民來往港島的交通愈來愈便利。
面對香港火熱與持續高漲的房價，港府曾多次刻意地進行打擊和冷卻，但從本次的拍賣價創新高，以及去年恒生指數（Hang Seng Index）有10間房地產企業漲幅高達15%看來，只要購屋需求量依然龐大，寸土寸金的香港房價與地價就很難被有效壓抑。
(中時電子報)
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