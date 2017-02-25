二二八連假好去處 陽明山賞櫻花

二二八連假雖然有冷氣團攪局，但民眾仍可前往陽明山，在濕冷天氣中體驗櫻花之美。花鐘廣場後方的八重櫻已開8成，但昭和櫻、吉野櫻僅1成，可能還得再等等。

中央氣象局預報，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北將會溼冷到27日。

不少規劃外出踏青的市民大嘆「連假毀了」，但民眾不妨可以轉換一下心情，搭乘花季專車前往陽明山上賞花，體驗有別於豔陽下的濕冷天氣的櫻花，絕對格外浪漫。

花卉試驗所主任宋馥華指出，目前花鐘廣場後方、往光復樓的八重櫻已花開8成；但民眾最愛的昭和櫻、吉野櫻受天氣影響，目前僅花開1成，仍「光禿禿」一片，可能得等到3月初。

宋馥華解釋，昭和櫻、吉野櫻原本預計盛開的時間點就在二二八連假，但這幾天氣溫驟降才會延緩開花時間，不過花苞目前已經顯色，只要天氣轉好，就有機會盛開。1060225

(中央社)