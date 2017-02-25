川普與俄羅斯關係 美民調逾半同意調查
美國家廣播公司新聞網（NBC News）和「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天出爐的民調顯示，53%選民認為國會應調查美國總統川普陣營2016年與俄羅斯接觸情形。
這項在2月18至22日針對全美1000位合格選民進行調查，有效樣本誤差正負3.1。結果顯示，1/4選民不認為國會應調查川普陣營與俄羅斯的關係；21%受訪者不置可否。
但不同政黨員反應幾乎南轅北轍，民主黨員贊成比率高達80%，共和黨員贊同者只有25%，55%獨立選民贊成調查。
當被問及「美國會是否應就俄羅斯干預美去年總統大選進行調查時」，所得結果類似，54%選民認為應該，29%不同意。
其中，高達84%民主黨選民同意，共和黨員贊同者只有25%，獨立選民也有51%贊成調查。
川普及其陣營去年大選期間與俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）之間的關係持續引起媒體關注，川普堅決否認聯邦調查局（FBI）及中央情報局（CIA）等情治機關外洩訊息。
另問及川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之間的關係時，調查結果分歧，38%美國民眾認為過於友善，29%認為不會太友善，32%沒有意見。交叉詢問發現，希拉蕊．柯林頓的選民約7成認為太過友善，6成川普支持者認為不會太友善。
另外，川普與主流媒體關係持續惡化，今天更禁止包括「紐約時報」、網路論壇媒體BuzzFeed、美國有線電視新聞網（CNN）、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）及網路政治媒體Politico等媒體參加白宮例行記者會。1060225
(中央社)
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