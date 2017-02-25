星期人物》最美製作人翟瑞瀝 走過黑暗憂鬱症

從五音不全到愛上唱歌，讓翟瑞瀝走出憂鬱症。(翟瑞瀝提供)

翟瑞瀝(圖右)和記者合照。(圖/林勝發攝)

穿著橘紅色的長洋裝，淺咖啡色的捲髮慵懶地向後紮，翟瑞瀝用陽光般的笑容，迎接著來家採訪的記者。原以為這位拍過無數節目、捧紅過從張琍敏到張艾嘉等許多藝人的最美製作人，想談的應該是人生最輝煌的演藝經歷，沒想到，她一開口就說：「我想談憂鬱症」。

翟瑞瀝(圖中)製作、張俐敏主演(圖右)的《家有嬌妻》爆紅，是當時最受歡迎的電視節目。(翟瑞瀝提供)

「妳人生這樣美好，人這麼開朗活躍，怎麼可能得憂鬱症」，記者的想法和翟瑞瀝大部份的朋友相同，更有人說：「妳怎麼有資格得這樣的病」，但真的，十年了，從開始不相信，到後來看了五個醫師、渡過無數個哭不完的日子，才知道真的得憂鬱症了，花了很長時間，看醫師吃藥、用方法找到興趣，如今真的走出來了。

開朗笑容背後，是無數淚水的殘痕，她希望當義工，把自己親身經歷幫助所有相同困境的人，要如何才能從黑境深淵中走出來。

翟瑞瀝和先生張繼高生前出遊合影。(林勝發翻拍)

翟瑞瀝和先生張繼高在演藝圈內，向來以恩愛出名。(林勝發翻拍)

@先生過世天天哭 原來不是傷心是生病

「先生過世後我幾乎天天都在哭，本以為喪夫傷心是應該的，但哭了很久都沒停，連朋友都快受不了」，翟瑞瀝原本就愛朋友愛熱鬧，和先生張繼高非常恩愛、夫妻倆一樣愛熱鬧，但先生過世後，她三不五時就拿起電話哭，有個記者好友電話一接就聽到她哭聲說：「怎麼又哭了」，知道這下子又要聽她說半小時了，有一天朋友和她說：「妳再打來哭，我要開始收費了」，翟瑞瀝就說：「好」，馬上拿出一千元。

「那時很多事都避開了，什麼愛情的歌曲、夫婦恩愛的節目和畫面等，都不看不聽」，但沒想到，有一次情況最誇張。當時翟瑞瀝看到了餐桌上擺的花生，是兩個連在一起，她馬上又哭著說：「連花生都是成雙的，我卻只有一個人」，所以同桌人當場傻眼，如今的翟瑞瀝也一面大笑一面說自己的憂鬱期。

陷入憂鬱症的當下，她真的常動不動傷心，動不動就哭，喪夫幾個月過去了、半年過去了，還是這樣，翟瑞瀝也自覺不對勁，難道是生病了嗎？

@看五個專業醫師、無數本書 找回自己

終於她去看醫師了，第一位醫師和她談話後，直接告訴她是「憂鬱症」，翟瑞瀝有些質疑，馬上又找了第二位醫師，結果也一樣，她開始相信自己真的得了憂鬱症，但為了真正了解憂鬱症是什麼原因，會有甚麼症狀，要如何面對...她陸續看了五個醫師，最後選擇她覺得溝通和用藥比較合適的醫師，從此固定看診和拿藥。

憂鬱症一定要看醫師和吃藥嗎？翟瑞瀝說她的經驗來看，是需要的。以前她常常不想起床，覺得今天沒有什麼動力，又為何要起床？對這一天沒有期待、沒有動力、腦中一片空白，但在她開始用藥後沒多久，明顯發現自己有改變，不再不想起床，生活變得正常了，慢慢找回原有的生活步調。

不過早在她發現之前，翟瑞瀝早覺得人活著根本沒有意義。「其實，我應該很早就有憂鬱症了」，從北一女考上台大歷史系，自稱不愛唸書、考運很好，好不容易唸完高中拚上台大，覺得任務已了，上大學後什麼事都不起勁，別的大學生談戀愛、玩樂、唸書，她都不想做。

大學時的感覺和後來先生過世後、自己退休後的想法很相似，原來都是憂鬱症的症狀，有時連活著都覺得很沒意義，還好，唸完大學後進入廣播公司當記者，每天跑新聞的日子，讓她覺得開心又滿足，後來進了電視台工作，負責節目製作，忙碌又有興趣，日子過的算是非常開心，一切都是在退休和老公過世後，憂鬱症才完全上身。

朋友和她自己都不相信，會唸書、活潑開朗、漂亮、能力強的她，竟然得到憂懼症，後來看了很多醫師和書後，才明白「人生勝利組」容易有憂鬱症，因為過去人生少有挫折，挫折預防針打得不夠，一但有重大挫折，就難以招架。

翟瑞瀝畫小孫子的畫作，生動有趣。(翟瑞瀝提供)

@音痴卻愛上唱歌、學畫畫

看了專業醫師和書，她明白要靠醫師專業協助外，自己才能救自己，要找到自己想要和喜歡做的事。她開始想自己想做什麼？學打高爾夫、瑜珈、學畫畫，後來學唱歌，除了周未假日陪小孫子外，每天都排的滿滿的，最後，她找到自己最愛做的，就是唱歌和畫畫。

指著客廳白牆上掛的油畫，看起來像大師級的畫面，竟然都是她這個初學者的作品，其中她最愛的一幅，畫兩個小孫子走在樹林間，兩個人結伴而行，非常生動活潑。另外，目前的最愛就是唱歌，這又有一段故事。

以前當節目製作人時，發掘和培養不少能唱能演的明星，萬萬沒想到，在退休學唱歌前，翟瑞瀝是個「五音不全的音痴」，因為每次開口都覺得很難聽，所以從來不唱。但學習之後，才發現唱歌真的很快樂，而且一次比一次進步，自己唱的開心，朋友也可一起同樂。

快樂的翟瑞瀝

走出憂鬱症的翟瑞瀝笑說，今年過年的連休假日，她每天都在聚餐、唱歌，天天都好忙好開心，一睜開眼行程很滿，都做自己喜歡的事。現在，她勇敢告訴大家，走出憂鬱症了，她公開自己痛苦的經歷，希望能幫助有同樣情況的人，早日走出來。

ＢＯＸ:翟瑞瀝小檔案

星座：巨蠍座

學歷：台大歷史系

經歷：正聲廣播電台記者、中視製作人

作品：「家有嬌妻」製作人、「中視劇場」節目曾得金鐘獎最佳製作人

(中時電子報)