盧彥勳勝頭號種子 狄爾萊海灘網賽4強

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台灣網球一哥盧彥勳今天凌晨在狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）雙打賽事，與搭檔聯手以2比1盤數扳倒大會頭號種子，成功闖進4強。

世界職業網球協會（ATP）總獎金53萬4625美元（約新台幣1619萬元）的狄爾萊海灘公開賽，當地時間17日起在美國佛羅里達州進行10天賽事。

盧彥勳與印度老將斐斯（Leander Paes）搭檔，在雙打賽事以7比6（4）、2比6、10比7擊敗大會頭號種子，美國選手鮑柏˙布萊恩（Bob Bryan）與麥克˙布萊恩（Mike Bryan）的組合。

闖進4強後，盧彥勳/斐斯將接下來面對菲律賓選手休伊（Treat Huey）和白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）的組合。1060225

(中央社)