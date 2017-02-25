中信兄弟雙雄 林威助陳江和出擊

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二二八連假第1天，中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊人氣球員林威助（右）與陳江和（左）25日將穿上黃金戰袍，在新北市Global Mall與球迷相見歡。（環球購物中心提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月25日

二二八連假第1天，中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊人氣球員林威助與陳江和今天將穿上黃金戰袍，與球迷相見歡。

新北市中和區環球購物中心表示，林威助與陳江和將與球迷分享職棒心得，還有簽名與iKids會員專屬合照，活動當日球迷還可參加限量簽名。1060225

(中央社)