臉書直播再進化 賴士葆架虛擬攝影棚

國民黨籍立法委員賴士葆（圖）在立法院研究室架起虛擬攝影棚，用社群網站臉書（facebook）直播向選民分析時政，未來還要邀專家學者及官員回應議題。他笑說，就像電視台報氣象。中央社記者王承中攝 106年2月25日

中國國民黨籍立法委員賴士葆在立法院研究室架起虛擬攝影棚，用社群網站臉書（facebook）直播向選民分析時政，未來還要邀專家學者及官員回應議題。他笑說，就像電視台報氣象。

社群網路興起，不少朝野立委利用臉書直播記者會或質詢，向選民報告自己的問政。

賴士葆走得更前面，除直播辦民意調查，更在研究室架起虛擬攝影棚，將單純直播進階成為Abao TV（阿葆電視），開始向選民講解時政，針砭時事。

他利用研究室中小會議室，在牆面掛上一片綠幕，再架起1台DV與補光燈，等助理開啟電腦連接，整個準備過程不用30分鐘，Abao TV就在這樣的小環境中開始向臉書粉絲播出。

Abao TV從片頭片尾動畫，到節目中背景出現的各項數據與圖片都由賴士葆辦公室製作。賴士葆說，架設Abao TV大概才花新台幣5萬元到6萬元，較要花心思的地方就是要想題目，且錄影時不太能NG，他大概會先模擬1次後，就直接上場錄影。

賴士葆笑說，「就像電視台播報氣象一樣，站在綠幕前向觀眾分析時事」。Abao TV採延遲轉播方式播出，錄完加上片頭動畫，再用臉書直播播出，未來也考慮不加片頭動畫，直接直播。目前大概以1週1次頻率播出。

「支持者看了都覺得很新奇，覺得很像是電視台」，他說，有些人還以為他去借攝影棚錄影，其實攝影棚就在他的立法院研究室內。

賴士葆表示，現在都用臉書做民調，而Abao TV就是平台。未來會針對議題，邀相關學者專家或官員簡短回應。他要找時間做同婚議題，及找參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌或其團隊上Abao TV。

儘管Abao TV在立法院眾多直播中，算是向前邁進一大步，但賴士葆說，還要再進化，讓不便到現場的來賓，可透過回傳畫面直接出現在節目中，甚至還可與選區的有線電視業者合作，讓選民在家開電視就能看到Abao TV。1060225

(中央社)