如美實施懲罰性關稅 德：歐洲應反制
德國總理梅克爾國會資深盟友考達表示，如美國總統川普對進口產品實施懲罰性關稅，以保護美國產業和對抗外國競爭者，歐洲也應反制。
考達（Volker Kauder）是梅克爾（Angela Merkel）保守執政聯盟國會黨團主席。
川普已經正式讓美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），與亞洲盟友保持距離，並且誓言與加拿大和墨西哥重新談判自由貿易協定。
由商界大亨變成總統的川普也威脅德國汽車製造商，將對美國市場進口的外國車輛實施35%的邊界稅，並且說，這項課稅將有助於在美國境內創造更多的就業機會。
路透社報導，考達在今天刊出的馮克（Funke）媒體集團訪問中說：「如果川普對德國和歐洲產品實施懲罰性關稅，歐洲也應對美國產品實施同樣的稅。」
他接著說：「我們不能逆來順受。」
考達說，德國官員必須須提醒「我們在華府的朋友」，過去的貿易戰已顯示，實施這種措施，雙方都是輸家。
他說：「我們必須冷靜和自信的表明：如果川普如同他所說的實施這些措施，歐洲也會反應。」
在川普威脅實施保護主義措施，且其貿易最高顧問指控德國利用弱勢歐元增加出口後，德國政府已經矢言將保護全球自由貿易。（譯者：中央社簡長盛）1060225
(中央社)
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