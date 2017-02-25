搭計程車遭拒載被趕 孫耀威轟：不如退休
港星孫耀威曾以歌曲《認識你真好》、《愛火》走紅，接下古裝劇《懷玉公主》讓演藝事業再攀顛峰，近年積極經營副業鮮少出現在螢光幕前的他，昨晚則在臉書PO出搭計程車的不悅過程，甚至還公開車牌號碼，心情相當氣憤。
孫耀威表示原先搭車要從上環到尖沙嘴，未料被司機拒載還遭趕下車，讓他氣到在臉書砲轟拒載是犯法的，還更砲轟這名司機「可以退休了」，還加碼爆料不是首次遇到類似情況，常常搭車還得看司機臉色，言談間相當不滿服務態度，也讓他直呼「不挺Uber都不行」，對此許多網友表示也有相同不愉快經驗，要提供申訴管道要他致電投訴。
(中時電子報)
關鍵字：孫耀威
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