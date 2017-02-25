NBA》林書豪回來了！半場貢獻7分3助攻
(11：07更新)相隔快兩個月時間，林書豪總算再次傷癒復出，25日在客場以籃網先發後衛身分面對金塊，目前他先發打了10分01秒，3投2中、2罰進2，拿7分、3助攻與1籃板，另有1失誤、1犯規，打完上半場，籃網暫以11分落後地主金塊。
(第2節)少了林書豪壓陣，籃網第2節自亂陣腳，一度處於15分落後，豪哥直到上半場還剩4分30秒才上場，他也用優異個人切入動作拿下兩分，卻仍阻擋不了籃網頹勢，豪哥最後4.5秒首次站上罰球線，結果兩罰俱中，不過籃網打完上半場，仍以53比64落後。
(第1節)這是林書豪相隔26場後，重回球場拚戰，一開賽他先用1助攻、1籃板，帶領籃網打出7比2，豪哥第1個進球出現在首節還剩7分31秒，是記空心破網三分球，不過地主金塊隨即反撲，一度領先到10分，雙方打完首節，金塊暫以30比25領先。
(中時電子報)
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