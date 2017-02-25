三星砸25億美元 加碼投資越南面板廠
越南總理日前批准三星電子旗下顯示面板子公司Samsung Display的申請擴大投資規模提案，三星未來5年將加碼投資25億美元擴建在北寧（Bac Ninh）的面板廠。
越南媒體今天報導，北寧省當局昨天已向Samsung Display授予擴大投資規模的許可證。這是越南今年來金額最高的外商投資案。
報導指出，Samsung Display於2014年以10億美元投資在越南北寧省興建面板廠，隔年再砸30億美元加碼投資；此一擴大投資規模案獲得批准後，Samsung Display在越南的投資總額將達到65億美元，同時也將面板年產量從1.8億塊提高到2.2億塊。
越南是三星電子及其子公司的主要智能手機製造基地。三星集團目前是越南最大外國投資商，總額高達173億美元。
報導說，雖然受Galaxy Note 7 智慧手機接連發生爆炸起火事件的影響，去年越南三星出口金額仍達到399億美元，占越南出口總額的22.7%，與2015年相較成長9.9%。1060225
(中央社)
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