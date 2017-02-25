大學博覽會北高登場 港澳6校來台招生

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2017大學暨技職校院多元入學博覽會25、26日，在台北、高雄兩地同步登場，總計有76個教育單位參展，包括6所香港、澳門的大專，也來台搶招學生。

今年來台招生的港澳學校包括香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學等，許多學校都同步在台北展場舉行面試，讓學生不用大老遠搭飛機到海外。

港澳學校大都祭出高額獎學金，目標台灣頂尖學生。例如香港教育大學便設置「非本地學生育才獎學金」，最高每年16萬港幣（約新台幣64萬元）。香港城市大學、香港理工大學也都有類似全額獎學金（包含學費、住宿費、生活費），最高也都是16萬港幣。

大學博覽會主辦單位指出，綜合香港各校招生要求，台灣學生學科能力測驗（學測）成績至少要62級分才有機會。而由於香港幾乎都是全英語教學，學測英文一定要達到「頂標」水準，如果附上托福、雅思等英檢成績更好。

大學博覽會今明兩天在台北的台灣大學綜合體育館，以及高雄的新光三越左營店同步舉行，相關資訊可參考大學博覽會官方網站。1060225

(中央社)