假車禍詐違規騎士 抽絲剝繭逮兩嫌

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22歲謝姓男子及36歲馬姓男子今年起涉嫌多次在新北市新莊區新泰路單行道巷弄內，以製造假車禍方式，吃定機車騎士逆向違規，藉此詐財。警民注意調查，發現這起假車禍詐財案。

由於謝姓男子及馬姓男子在同一地點發生多次車禍，啟人疑竇，引起民眾懷疑，也受警方注意，擴大清查。

警方調查發現，謝姓男子14日在新泰路105巷單行道內，與李姓女騎士發生車禍。

警方處理時，發現這地點常發生車禍，經清查，又都與謝姓男子及馬姓男子有關，案情似乎不單純，警方立即成立專案小組，調閱監視器錄影畫面，分析比對相關證物，發現兩人不但當天於上述單行道發生車禍，另於1月25日也在同一點發生車禍，涉嫌詐欺。

警方再深入追查，謝姓男子及馬姓男子為製造假車禍，涉嫌多次到單行巷道埋伏，兩人全身穿重機防護裝備，1人在巷口附近埋伏守候，一旦發現目標逆向行駛進入巷內，就輪流以手機或通訊軟體聯繫在巷中的另一人伺機順向駛出，造成交通事故。

嫌疑人大都選擇女駕駛，再利用違規自覺理虧，想息事寧人心理，訛取高額賠償費用。

警方報請台灣新北地方法院檢察署指揮偵辦，23日晚間持搜索票及拘票，前往兩人住處查扣相關證物並逮捕，全案詢問後，依涉詐欺、毀損及傷害罪嫌送辦。1060225

(中央社)