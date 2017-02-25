228連假彰化火車站號誌故障 人潮塞爆候車月台

二二八連駕今天開跑，上午8點30分，彰化站往花壇南下的號誌故障，列車暫駛，一下子月台擠滿等候上車的群眾，還滿到階梯上。（翻攝臉書）

二二八連假開跑，彰化車站湧現人潮，不巧上午8點30分，彰化站往花壇南下的號誌故障，列車暫駛，一下子月台擠滿等候上車的群眾，還滿到階梯上，大夥動彈不得，心裡都很焦急，還好台鐵迅速排除障礙，8點50分修復，人潮逐漸紓解。

台鐵彰化站務主任李乾亨表示，出發號誌機突然故障，25分鐘內搶修完成，造成1班次莒光號延駛25分鐘，8班次的區間車，每列車平均延遲15分鐘，影響約400人次。狀況發生，無論在車廂和月台、車站都進行廣播說明，讓乘客了解，8點50分以後，班次都已經恢復正常。

(中時)