林書豪復出先發 飆外線先拿分

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天傷癒復出先發上陣，首節飆進外線，歸隊後首次拿下分數。

籃網客場挑戰丹佛金塊隊，林書豪因傷缺席超過2個月後，再度回場上先發出賽，這也是他今年首度出賽。

首節剩7分31秒時，林書豪接獲隊友霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）傳球，砍進大號外線，復出後得分順利開張。

林書豪本季轉到籃網，打5場球後，就先因傷缺賽17場，復出打8場比賽後，去年12月27日籃網出戰夏洛特黃蜂隊，再因傷缺席接下來的26場比賽。1060225

(中央社)