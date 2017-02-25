校長親上的一堂課 教音樂更教人生

屏東縣偏遠的牡丹國小，有一堂課是校長自己上，除了教音樂，更重要的是教人生。

牡丹國小接近屏東縣和台東縣交界，離屏東市區有兩小時車程，是一所偏遠的迷你學校，學生幾乎都是原住民。

由於當地人口外流嚴重，牡丹國小一度面臨裁併校危機，學生一度只有60多人，且學業成績落後嚴重，在屏東縣內排名倒數。

楊瑞麟到任校長時，學音樂出身的他，卻發現校內連一台鋼琴都沒有。他努力找資源，如今牡丹國小每一間教室都有鋼琴，更重要的是每一名學生都會樂器，從直笛、吉他、貝斯到爵士鼓，學生還一起組了一個樂團，叫做「六月天」。

如今牡丹國小已成功翻轉成「彩虹校園」和「音樂學校」，操場旁的露天樓梯漆成七彩，搭配校門旁的大大「LOVE牡丹」字樣，成為遊客駐足拍照的景點。牡丹國小的學童變的更有自信，在各項競賽中展現音樂天分，而學業成績也從敬陪末座，進步到贏過縣內1／3的學校。

楊瑞麟表示，牡丹國小的學童像是騎笨重的三輪車，努力追趕著騎一般自行車的人，雖然起跑點輸了，但要贏在終點。作法就是發揮特色，讓優勢能力（音樂、藝術、體育）大幅贏過別人，而弱勢能力（學科）則不能輸太多。

多年來，楊瑞麟一直親自教「校長的一門課」。他說，這門課很簡單，就是教一首歌，說一個故事，他從南非前總統曼德拉，講到日本肢障作家乙武洋匡，也講述童話與寓言。

有這麼一堂課，楊瑞麟說了一個寓意深遠的故事，一個年輕人牽著純種藏獒到處炫耀，看到一個老頭帶著一隻毛都快掉光的老狗，便使盡揶揄的功夫，打賭要來鬥狗。

沒想到藏獒沒幾回合就敗下陣來，年輕人驚訝地問老人，「你那是什麼狗？」老人默默地說，「我也不知道現在它算什麼狗，但沒掉毛以前叫獅子。」

楊瑞麟用這個故事告訴偏鄉學童，人生不是用來和人比較的，你若是獅子，何須炫耀，美好的一天就從活出自己開始。

那一年夏天，楊瑞麟帶著畢業班的全體學生，從牡丹鄉騎自行車，一路繞著蜿蜒的山路，直到屏東市區，把縣長從縣政府請出來頒獎，他告訴學生，這裡的每個人，都是「縣長獎」。1060225

(中央社)