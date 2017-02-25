容安瀾：扁執政時期美中未合作對台政策

美國資深兩岸學者容安瀾今天指出，前總統陳水扁執政期間，美方在對台政策上與中方合作的說法不是事實。中方在北韓議題上助美，美方在台灣議題上助中，也非如此。

史汀生中心（Stimson Center）東亞計畫主任容安瀾（Alan Romberg），在史汀生「管理台中美三邊關係」研討會回答提問指出，所謂美方在前總統陳水扁執政期間，在對台政策上與中方「合作」的說法不是事實。美方在台灣朝向某種獨立和無法控制狀況下的政策是一致的。

他說，美國政府內部一直有人認為台灣未獲公平對待，因此有對台多做些事情，例如進行高層互訪的聲音。美國總統川普想和中國維持好關係，中方也想要，但這不代表雙方得同意所有的事。

容安瀾強調，所謂中方在北韓議題上「協助」美方，美方為何不在其他事務，例如台灣議題上幫中方的問題，其實北韓攸關中國自身重要利益，美中在此議題上合作，並不是中國幫美國的忙，這是中國的利益。

史汀生中心資深研究員孫韻指出，中國駐美使館在美國總統川普與兩岸領袖通電話之間，與川普政府維持密切溝通。中方看來，溝通已經促使川普政府回到美國的「一中政策」，也代表與川普溝通是可行的，也是有效的。

孫韻指出，川普認為他講的是美國的一中政策，中方也看出美方在一中政策上的彈性，以及川普未來對中國的政策仍可能比較友善。但她關切大陸媒體、政治圈和輿論期間對台灣的看法轉為鷹派與強硬。1060225

(中央社)