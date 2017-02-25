大學博覽會人潮多　中市警推出預防犯罪宣導

台中警察局志工在大博會進行預防犯罪宣導。（陳淑芬攝）

少年輔導委員會成員進行防毒犯罪宣導。（陳淑芬攝）

台中市警察局等單位在大學博覽會中推出預防犯罪宣導，少年輔導委員會現場進行防毒宣導、鑑識中心則現場教民眾辨別真偽鈔、交通大隊及第六分局分別宣導交通安全及防詐騙，希望將犯罪降至最低。

台中市警察局表示，中市在竊盜、汽機車竊盜、暴力犯罪、強盜案、搶奪案及詐欺案的發生數都是六都前3低，治安平穩，參觀大學博覽會的年輕學子相當多，希望透過預防犯罪宣導，呼籲民眾及學子提高警覺，不要成為犯罪受害人。

「你面臨學業或家庭種種壓力，不知如何是好嗎？」少年輔導委員會在會場中提供青少年諮詢及協助管道，為青少年解惑，並呼籲青少年可到各地少輔組尋求協助，透過青少年會談、家庭訪視或電話諮詢，結合網路資源辦理法律宣導、親職教育等方式，為青少年輔導紓解難題與壓力。此外，少輔組也推出認識毒品及防毒宣導教育，宣導毒品的危害及如何辨識偽裝毒品。

詐騙集團猖獗，警方提出詐騙小叮嚀，呼籲民眾接到不熟、裝熟及不顯示來電號碼的電話都要調高警覺；詐騙集團大致以檢警身分要求監管收押，常提到錢、傳真或是郵寄公文等手法；要求到ATM操作是詐騙集團常用手法；高單價商品、話題性商品都融義成為歹徒利用的目標。

警方並分析訊軟體詐騙的六步驟，包括取得受害人姓名、身分證及手機門號等個資；傳送聳動簡訊誘騙點擊，藉此安裝惡意程式到受害人手機；惡意程式會自動上傳門號系統商資訊，自動申請電信業者小額付款服務；電信業者傳送的小額付款認證碼簡訊，會傳送到詐騙集團設定的遠端伺服器；詐騙集團完成交易，將導致被害人受騙。

(中時)