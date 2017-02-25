楊泮池無關論文造假？台大：三大部分都沒錯

台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，校教評會昨最終決議解聘教授郭明良、張正琪，但多篇論文擔任共同作者的校長楊泮池則沒被懲處。台大副校長郭大維今表示，所有審查標準皆是參照國際學術專業範例和科技部的規範，經海內外學者專家組成的特別委員會做資料比對和個別約談後，認定造假論文中錯誤的圖片和實驗數據皆不是出自楊泮池，無違反學術倫理的情節。

台大今天公布長達19頁的學術倫理案調查報告，以違反學術倫理為由解聘擔任論文通訊作者的台大教授郭明良、台大教授張正琪，遭撤稿論文的第一作者、博士後研究員查詩婷，台大則將由學位認定審查小組進行研議，可能追回博士學位，而擔任共同作者的楊泮池則無相關懲處。

台大副校長、校教評會主席郭大維表示，楊泮池的責任認定是由海內外學者專家組成的特別委員會就「楊是否適合擔任共同作者」、「造假論文中楊是否有責任」、「楊是否該因院長、校長身份而辭職三部分」逐一審查的結果。

首先，特別委員會認為，楊在掛名共同作者的論文中，除提供細胞株完成實驗之外，也提供了許多臨床上的建議和研究方法，因此有足夠的論文貢獻度，並非只是不當掛名，因此楊擔任共同作者合宜。

再者，至於造假論文中，楊為共同作者有無責任，特別委員會表示，由於錯誤的圖片和實驗數據，經過審查和約談個人後，認定非出自楊，因此認定楊無需負責。

最後，特別委員會根據國外案例檢視，楊是否因曾任院長或是校長職務做不當的資源分配、重新任命郭明良為生科院長是否有利害關係，最終委員會以6比0通過認定楊「沒有任何理由需要為此辭職」。

郭大維也再次向社會大眾致歉，對於台大教授違反學術倫理事件深感遺憾，未來台大將從制度、法規和教育面全面檢討，讓師生避免再度犯錯。

(中時)