名單涵蓋路透紐時 德情報局疑監聽媒體多年

德媒爆料，德國情報局涉嫌多年來對跨國媒體進行監聽監控的任務。（達志影像/Shutterstock）

有情報機構監聽多間大型與跨國媒體多年？德國著名雜誌《明鏡週刊》（Der Spiegel）爆料，從該國國會的檔案文件中，赫然發現德國聯邦情報局（Bundesnachrichtendienst）涉嫌自1999年起，透過假的手機號碼和電子信箱，對數十名英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）、路透社（Reuters）等跨國媒體的記者與辦事處進行監聽和監視。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，著名的《明鏡週刊》於近日出刊的雜誌內爆料，德國聯邦情報局涉嫌從1999年開始，利用近50多個假的電話號碼和信箱，對該國多名外籍記者進行多年的監聽行動，監控名單包含數十名來自英國廣播公司、《紐約時報》與路透社的記者，此報導一出立即引發外界輿論的嘩然。對此報導，受害者之一的英國廣播公司發言人表示，「我們非常失望，BBC成立的宗旨就是向全球民眾提供最新、最正確的新聞資訊，所有記者都應在自由安全且受到全面保護，對此，BBC呼籲各國政府應正視並尊重媒體的自由。」

追求再次連任的梅克爾，會不會被本次爆料中傷，將是未來德國政治的焦點之一。（圖/美聯社）

《明鏡週刊》聲稱，該報導來源於德國國會的調查報告，被監控的名單包含英國廣播公司派駐在阿富汗的多名記者和該公司在倫敦的總部，路透社在阿富汗、巴基斯坦和奈及利亞的辦事處，以及《紐約時報》在阿富汗的聯絡處等，引起非政府組織（NGO）無國界記者（Reporters Without Borders）的強烈反彈與譴責，該組織擔心德國政府的監控名單會愈來愈長，現已擬定計畫，將對德國甫通過的情報法進行抵制。

其實當年史諾登（Edward Snowden）在爆料美國國家安全局（NSA）時，就曾提及德國聯邦情報局的角色，指稱兩局之間有互享情報的慣例。2015年也曾被媒體踢爆，德國情報局對友邦的機構，包含丹麥、波蘭和奧地利，以及美國駐聯合國大使館與財政部（US Treasury Department）進行監聽任務。雖然聯邦情報局至今仍拒絕對此報導做出回應，但恐怕將再次引發風暴，甚至重創現任總理梅克爾（Angela Merkel）的連任之路。

(中時電子報)