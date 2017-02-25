韓女團April彩媛以榜首考入女大音樂系
南韓女團April成員彩媛以第一名考入誠信女子大學實用音樂系，在24日舉辦的2017級新生入學典禮上，她以新生代表上台，接受校方頒發獎學金證書。
南韓「日刊體育」報導，彩媛和同一女團成員彩暻共同出席首爾誠信女子大學舉辦的2017級新生入學典禮，彩暻考入誠信女子大學媒體影像表演系。
對於考上榜首一事，彩媛表示，「自己完全沒有想到，能以優異的成績考入心儀的學校，我很榮幸。」
據報導，在做練習生時，彩媛每天都會在放學後往返於世宗市和位於首爾的經紀公司練習室之間，即便如此辛苦，成績仍相當傑出，是名模範生。1060225
(中央社)
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