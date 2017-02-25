林書豪復出3分1助攻 籃網首節落後

NBA台裔球星林書豪今天傷癒復出，先發出賽的他首節打5分鐘，有3分、1助攻、1籃板的成績，籃網以25比30落後。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天在客場挑戰丹佛金塊隊，林書豪在因傷缺席超過兩個月後，再度回到場上。

今天歸隊就先發出賽的林書豪，在首節剩下7分31秒時，在右邊45度角三分線外一大步距離接獲隊友傳球，他果斷出手順利砍進大號外線，幫助球隊將落後追到2分差。

林書豪首節上場打了5分鐘，靠著三分球1投1中拿下3分，另外傳出1次助攻，並抓下1個籃板。

這場比賽，籃網開賽打出7比2攻勢，短暫取得領先，但金塊隨即打出12比2反撲，讓籃網陷入落後，首節籃網以25比30小幅落後金塊5分。

林書豪本季來到籃網隊，在打了5場球後，就先因傷缺賽17場，復出打了8場比賽後，在2016年12月27日籃網出戰黃蜂一役後，再因傷缺席接下來的26場比賽。1060225

(中央社)