偷走台灣少女心　大陸網路小說是新殺手

－大陸通俗文化專題之一周五晚間，不少上班族正在租書店裡「追書」，租書店老闆說，許多大陸網路小說這幾年以宮鬥、宅鬥、種田文形式，闡述刻骨銘心纏綿悱惻的愛情，悄悄征服許多台灣女人心。

「如果這一生陪伴你註定辛苦，我願永世不知享樂之美」、「我要她像這朵生於我血肉體膚之中的蓮花一般，永遠伴隨我身側，無論四海之遠，五洲之闊，無論刀鋒之利，血火之烈，直到跨越生死和時間，照見我和她同時湮滅成灰的末日之終。」

大陸網路言情作品裡細膩描寫的愛情令人蕩氣迴腸，而且不同於台灣以往言情小說裡經常出現的「霸道總裁」男主角與溫婉善良的女主角，這些女主角多半是警察、法醫、考古學者等專業人士穿越至古代，化身為將軍、特警等「女強人」姿態，蠱惑了許多黃金單身漢。

除了俊美如玉的男主角之外，還有眾多美男男配角們，或體貼人心，或陽光外向，或霸道專情，但無一不圍繞著女主角不斷追逐，陪伴女主角在人生路途逐一破解各式難關，就好像電玩遊戲裡不斷「打怪」，一路功力升級般，女主角最終磨練成為強大的女王者，與男主角充滿曲折的愛情，也會有完美的結局。

一名愛上大陸網路小說作品的女性上班族就說，「大陸言情小說類型非常豐富，與台灣言情小說相比，一點都不煽情，情節鋪陳層次豐富，而且從中還可以學到許多專業知識。」

其中，穿越到古代「宮鬥」或「宅鬥」早已流行數年，大陸網路小說的「種田文」最近在台灣掀起一股流行風，現代女性穿越到古代農村堅強地生活，有點鄉土又有點八卦，不少人就像看八點檔電視劇給迷上了。

中國大陸豐富多元的網路小說作品，這幾年似乎悄悄偷走了台灣的「少女心」。而且套一句老話，台灣女人不管什麼年齡，每個人都有一顆「少女心」

台灣市場上的數據也是如此。

一名出版社業者就這麼形容，「以往是大陸的讀者看港台小說，例如瓊瑤、席絹，現在情況真的是顛倒了，台灣讀者看大陸小說，台灣每月出版的言情小說約有7成是大陸作家，台灣作家出版的書占比不到3成。」

一家位於台北市文山區的租書店老闆也說，「近期進的書幾乎都是大陸網路小說作品，台灣作家的功力多半是一冊兩冊，最多三冊，而且寫完後才出書，但大陸作家作品動輒數十萬字或上百萬字，通常五冊起跳。」

他說，看大陸網路小說的書迷有九成以上是女性，30歲至50幾歲，甚至60歲的女性也有。但台灣讀者只愛描寫古代的大陸言情小說，對於大陸現代言情小說是不愛的。

大陸網路小說偷偷征服台灣女人心，這與大陸網路文學這幾年蓬勃發展有密切關係。大陸網路文學能發展出現今這番榮景，又全拜大陸網路作品線上付費模式，以及作者一邊創作連載，一邊與粉絲互動的模式所賜。

以大陸知名的網路原創文學網站－起點中文網為例，以作品前半部免費、後半部每千字約人民幣0.05元的收費方式經營，讓網路作家能透過創作獲得稿酬，同時還提供月票獎勵、全勤獎等各種獎勵，提高作者收入。

大陸網路作家在作品連載期間，多半每天更新數千字，有些甚至可以一天更新上萬字，連載過程中會慢慢累積粉絲群，接著粉絲群會開始「追文」，在論壇中討論、抒發感想，也會對未來劇情走向激烈爭論。

這段期間，不少網路作家也因此奠定了「鐵粉」數，有些鐵粉對於「打賞」心愛的作家不手軟，這也有助於增加網路原創文學平台的營收，可說是「雙贏」。

大陸這種網路文學付費機制、粉絲按日閱讀作品「追文」的獨特模式，可說讓台灣出版業者羨慕不已。

一名台灣出版業者就說，「在大陸網路寫得很好的作家，月收入上百萬元是沒問題的。大陸網路作家可以有固定收入，反觀台灣，能養得活自己的作者又能有幾個呢？」

數據會說話。

2016年中國大陸網路作家富豪榜榜首的唐家三少，版稅收入高達人民幣1.1億元（約新台幣5億元）。1981年出生的他從2004年開始創作網路文學，已經創作3000萬字，包含13本暢銷作品。

2016年大陸網路作家富豪榜排名第2的天蠶土豆，當年度版稅也高達4600萬元（約新台幣2億939萬元）。

當然，這些網路作家的收入絕不僅於在網路原創小說平台發表作品的訂閱收入，還包括紙質出版品以及「IP」衍生品。

「IP」（Intellectual Property，智慧財產權）這個詞近幾年在大陸紅透半邊天。

在大陸，IP是指由網路小說等文本所衍生開發成的電影、電視劇、遊戲、動漫以及一些周邊產品，往往為作者帶來可觀的巨大收益。

這幾年，在兩岸熱播的大陸電視劇例如「步步驚心」、「後宮甄嬛傳」、「花千骨」、「瑯琊榜」等，都是由網路小說改編劇本拍攝而成。

一旦電視劇熱播，又會再造成網路小說出版品的另一波熱銷。因此，網路小說版權也成為中國大陸文化娛樂產業覬覦的對象，熱門作品通常會掀起IP搶購熱潮。

早在2015年，中國大陸就已進入IP互動娛樂生態元年，「影遊聯動」，促成全產業鏈成形。以「花千骨」為例，網路小說不僅改編成電視劇，同時也推出手機遊戲、網路遊戲以及漫畫等周邊產品，創造出驚人產值。

在這種情況下，大陸網路文學市場規模當然愈來愈大。

「2016網路文學發展報告」指出，2016年大陸網路文學用戶規模首次突破3億。

騰訊研究院版權研究中心曾估計，大陸2016年IP版權交易規模和授權衍生周邊在內的廣義產值可望突破5600億元（約新台幣2兆5400億元）。

雖然這也會導致中國大陸網路小說的一窩蜂現象，但也一樣會出現愈來愈多的優秀作品，台灣出版業者5年前開始慢慢引進大陸網路小說，「這2、3年間，突然間把台灣作者擠光了。」一名出版業者如此感嘆。

1990年代是台灣言情小說的黃金年代，許多出版社都力捧自己的紅牌作家。台灣言情小說曾經飄洋過海，撫慰過無數的大陸少女心。

如今看著台灣言情小說長大的大陸網路作家，帶著從現代穿越到中國古代歷朝的多元化、多類型的「女強人」的愛情故事，悄俏愉走台灣少女心。1060225

(中央社)