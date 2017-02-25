文化部提修法 推動中正紀念堂轉型

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二二八事件70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

鄭麗君上午在文化部南海工作坊說明文化部的轉型正義工作規劃時表示，中正紀念堂是威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，自民國101年改隸文化部，屬於文化部所轄三級機關。

她說，追求歷史真相過程中，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有必要轉型，文化部將展開中正紀念堂轉型工作，提出國立中正紀念堂管理處組織法部分條文修正草案，從法制面推動轉型，回應社會期待。

鄭麗君表示，文化部已邀學者專家組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將協助文化部舉辦相關社會討論後提出草案。

她說，修法前為避免複製威權文化，文化部現階段本於行政管理權責，將逐步讓空間回歸中性使用。目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具與生活用品等）下架停售；個人剪影logo不再使用，改用堂體意象logo；停止發放涉及威權崇拜文宣品及簡介；開、閉館停播「蔣公紀念歌」。

另外，中正紀念堂展廳、藝廊與演藝廳更名，回復原先使用的1展廳、2展廳與1樓藝廊、演藝廳等中性名稱，並以藝文使用優先；啟動文物展視室文物協調歸還國史館等其他單位事宜，文化部將持續循序漸進轉型行政前置作業及相關準備工作。1060225

(中央社)