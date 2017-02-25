駕照互相承認 再增美國肯塔基州

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外交部今天表示，昨天與美國肯塔基州簽署駕照相互承認瞭解備忘錄，未來居住於肯塔基州且符合申請資格的中華民國國民，可持有效的普通駕照，免路考及筆試申換肯塔基州駕照。

外交部說，中華民國駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處與美國肯塔基州交通廳駕照處，昨天完成簽署「中華民國（台灣）與美國肯塔基州駕照相互承認瞭解備忘錄」，並自簽署日起生效。

未來居住於肯塔基州且符合申請資格的中華民國國民可持有效的普通駕照，免路考及筆試申換肯塔基州駕照。

外交部說，肯塔基州是第21個完成駕照互惠安排的美國州政府，中華民國是與肯塔基州有這項互惠措施的第1個外國政府，將有助提升雙方人民便利及深化中華民國與肯塔基州關係。1060225

(中央社)