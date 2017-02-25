陸漁船沉沒13人失蹤 動員軍艦救援

中國大陸1艘河北籍漁船24日上午在浙江舟山外海沉沒，原因不詳。船上20名船員中已有7人被救起，其餘13人仍不落不明，官方一度動員軍艦及無人機前往救援。

綜合中國大陸媒體報導，浙江海事部門在24日上午7時40分接獲通報，1艘登記為「冀黃漁02698」的漁船在舟山嵊山島以東約130海里的海域沉沒，船上共20人。這艘漁船為鋼質漁船，屬河北省黃驊市宏泰遠洋漁業公司所有。

報導指出，浙江省海上搜救中心指派救援船隻趕往現場，並協調包括中共東海艦隊3艘軍艦及轄下航空兵無人機在內的相關單位前往救援。

到24日晚上10時止，船上20名船員中已有7人獲救，但仍有13人下落不明。目前搜救工作還在持續進行中。1060225

(中央社)