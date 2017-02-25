港特首選舉 曾俊華遞交提名表

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香港行政長官（特首）參選人、前財政司司長曾俊華今天遞交參選特首的提名表格，成為首位報名參選的人。

商業電台報導，曾俊華於上午10時左右抵達灣仔選舉管理委員會遞交選舉提名表格。

按照規定，特首參選人必須獲得150名或以上選舉委員會委員提名才能參選。

除了曾俊華外，前政務司司長林鄭月娥已取得超過300名選委提名，預計將於下週遞交提名表。

另外兩名參選人前法官胡國興和前保安局局長葉劉淑儀仍未獲得足夠選委提名。1060225

(中央社)