桃捷「通勤135」團體優惠 比季票更便宜

桃捷推「通勤135」，比季票更便宜。（甘嘉雯攝）

桃捷公司董事長劉坤億（左）說明，團體申辦數量須達300人以上，起站或迄站有一端車站相同即可。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（中）親自宣布優惠方案。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦巡視車站內部。（甘嘉雯攝）

鄰近A7站有合宜住宅，住戶相當適合申辦專案。（甘嘉雯攝）

鄰近A7站有合宜住宅，住戶相當適合申辦專案。（甘嘉雯攝）

針對機場捷運線通勤族宣布好康，桃捷公司推出「通勤135團體優惠專案」，使用期限100天的通勤定期票，滿300人以上集體申辦，可享5折優惠票價，即日起實施，舉例來說，住在A7站的合宜住宅，可以揪團滿300人同站申辦，可在指定的站間範圍內不限次數使用，比原本的季票還來得優惠，桃園市長鄭文燦25日宣布這項消息。

桃捷公司董事長劉坤億指出，團體申辦數量須達300人以上，起站或迄站有一端車站相同即可，100天使用期限的定期票，在有效使用期限到期前，持卡人可自行向各車站詢問處續卡繳費，優惠專案最適合公司行號、大型社區、政府機關、學校、團體，尤其桃園機場捷運線沿線通勤族更適用。

即日起受理申辦，可向桃園大眾捷運股份有限公司客服專線冾詢，電話03-2868789。

通勤135團體優惠專案和現有使用90天的季票相比，即可發現票價差額大，假設以A7體育大學站到 A1台北車站來看，單程票價80元，來回就要160元。一個月21天工作日計算，交通費高達3360元；若以通勤135團體優惠專案來算，100天使用期限的5折票價才5600元（以1趟80元X每天2趟X100天的通勤日，以70天計算打5折），平均下來1個月票價1680元。

桃園機場捷運線票價首次公開後，有一些民眾發出異聲，鄭文燦聽到了，立即指示研議區間同價優惠票。

(中時)