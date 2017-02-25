「X教授」好瞎！不知自己沒割包皮
演出「X教授」的英國男星派翠克史都華近來上節目大談私密事，透露過去曾和老婆聊過關於自己割包皮的內容，沒想到卻被老婆嗆名「你沒有割過包皮」，讓他嚇了一大跳，怎知最後求證醫生，發現原來多年來都誤會自己割過，鬧出天大笑話。
派翠克史都華在節目《The Graham Norton Show》大聊割包皮內容，笑稱有次曾和老婆說媽早在小時就說過自己割過包皮，還說當時「當時這很潮！」但老婆卻斬釘截鐵表示「你沒割！」嚇得他事後求助醫生，醫生檢查後證實的確沒割，讓他超糗。
但更爆笑的是，派翠克史都華先後曾有過三次婚姻，至於究竟是與哪位老婆提起此事，他也笑稱不記得了。隨後還後悔談割包皮，直呼「噢不，我孫子會看這個節目！」場面超級爆笑。
(中時電子報)
關鍵字：X教授
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。