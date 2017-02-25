「X教授」好瞎！不知自己沒割包皮

X教授近來上節目大聊割包皮內容。（圖／達志影像）

演出「X教授」的英國男星派翠克史都華近來上節目大談私密事，透露過去曾和老婆聊過關於自己割包皮的內容，沒想到卻被老婆嗆名「你沒有割過包皮」，讓他嚇了一大跳，怎知最後求證醫生，發現原來多年來都誤會自己割過，鬧出天大笑話。

派翠克史都華在節目《The Graham Norton Show》大聊割包皮內容，笑稱有次曾和老婆說媽早在小時就說過自己割過包皮，還說當時「當時這很潮！」但老婆卻斬釘截鐵表示「你沒割！」嚇得他事後求助醫生，醫生檢查後證實的確沒割，讓他超糗。

但更爆笑的是，派翠克史都華先後曾有過三次婚姻，至於究竟是與哪位老婆提起此事，他也笑稱不記得了。隨後還後悔談割包皮，直呼「噢不，我孫子會看這個節目！」場面超級爆笑。

(中時電子報)