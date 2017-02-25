朴槿惠就任4週年 倒朴挺朴街頭較勁

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南韓總統朴槿惠今天就任4週年，隨著總統彈劾案宣判臨近，倒朴派和挺朴派各自聚眾街頭造勢，有股山雨欲來風滿樓的氣氛。

南韓聯合新聞通訊社報導，審理總統彈劾案的南韓憲法法庭已決定最終庭審27日進行，並計劃在3月初作出宣判等。

據報導，「趕朴槿惠下台非常國民行動」將在首爾光化門廣場組織聲勢浩大的燭光集會，疾呼最後的審判應終結朴槿惠政權。

「趕朴槿惠下台非常國民行動」還將到大財團總部和總統府青瓦台門前遊行，要求代行總統職權的國務總理黃教安儘早下台。

據報導，挺朴槿惠的「推翻彈劾全民蜂起運動本部」今天也將舉行太極旗集會，祈禱還政於朴。該團體發言人在「愛朴會」網路社群鼓勵會員多多參與。

「推翻彈劾全民蜂起運動本部」還刊登報紙廣告，呼籲一心保衛蒙受違憲之冤的朴槿惠，並將與「愛朴會」於3月1日舉行另一場大規模集會。1060225

(中央社)