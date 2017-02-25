伊斯蘭國ISIL名亡 川普政府統一稱ISIS
美國換政府，對「伊斯蘭國」的縮寫稱呼也跟著改。川普政府決定統一稱ISIS，不再使用前任總統歐巴馬偏好的ISIL。
法新社報導，ISIL是伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and the Levant）縮寫。即便華府之外鮮少有人使用，歐巴馬政府多年堅持採用這個縮寫。
ISIS則是代表伊拉克與敘利亞伊斯蘭國（Islamic State in Iraq and Syria），在日常對話中較為常用，川普也是稱ISIS。
美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）今天表示：「我們已決定遵循指揮系統稱呼的縮寫…這是美國民眾聽得懂的稱呼。」
「ISIS是一般人懂其中意思的名稱，也是他們會用的稱呼，所以我們現在採用這個稱呼。」
五角大廈13日曾發備忘錄，正式指示人員使用ISIS。
伊斯蘭國2014年崛起時，新聞機構和各國政府對其稱謂不一，大多使用「伊斯蘭國團體」（Islamic State group）或「所謂伊斯蘭國」（so-called Islamic State），然後第2次提到就會縮寫成IS。
中東地區很多人會使用阿拉伯文縮寫「達伊沙」（Daesh），法國總統歐蘭德（Francois Hollande）和英國前首相卡麥隆（David Cameron）也採用這個稱呼。
英國政府一個推特（Twitter）帳號原本名為「英國對抗ISIL」，後來也因為卡麥隆宣布稱呼達伊沙後，改為「英國對抗達伊沙」。
當時還推文寫說：「＃達伊沙是＃ISIL的阿拉伯文縮寫，達伊沙不喜歡這個詞，因為這個詞聽起來像阿拉伯語Daes和Dahes，意思是『踐踏』和『散播爭執的人』。」（譯者：中央社盧映孜）1060225
(中央社)
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