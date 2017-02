伊斯蘭國ISIL名亡 川普政府統一稱ISIS

美國換政府,對「伊斯蘭國」的縮寫稱呼也跟著改。川普政府決定統一稱ISIS,不再使用前任總統歐巴馬偏好的ISIL。

法新社報導,ISIL是伊拉克與黎凡特伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and the Levant)縮寫。即便華府之外鮮少有人使用,歐巴馬政府多年堅持採用這個縮寫。

ISIS則是代表伊拉克與敘利亞伊斯蘭國(Islamic State in Iraq and Syria),在日常對話中較為常用,川普也是稱ISIS。

美國國防部發言人戴維斯(Jeff Davis)今天表示:「我們已決定遵循指揮系統稱呼的縮寫…這是美國民眾聽得懂的稱呼。」

「ISIS是一般人懂其中意思的名稱,也是他們會用的稱呼,所以我們現在採用這個稱呼。」

五角大廈13日曾發備忘錄,正式指示人員使用ISIS。

伊斯蘭國2014年崛起時,新聞機構和各國政府對其稱謂不一,大多使用「伊斯蘭國團體」(Islamic State group)或「所謂伊斯蘭國」(so-called Islamic State),然後第2次提到就會縮寫成IS。

中東地區很多人會使用阿拉伯文縮寫「達伊沙」(Daesh),法國總統歐蘭德(Francois Hollande)和英國前首相卡麥隆(David Cameron)也採用這個稱呼。

英國政府一個推特(Twitter)帳號原本名為「英國對抗ISIL」,後來也因為卡麥隆宣布稱呼達伊沙後,改為「英國對抗達伊沙」。

當時還推文寫說:「#達伊沙是#ISIL的阿拉伯文縮寫,達伊沙不喜歡這個詞,因為這個詞聽起來像阿拉伯語Daes和Dahes,意思是『踐踏』和『散播爭執的人』。」(譯者:中央社盧映孜)1060225

