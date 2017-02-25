白宮封殺特定媒體 引發軒然大波

白宮今天不讓數家美國主要新聞媒體參與不開放攝影的新聞簡報，由於被排除者包括CNN、「紐約時報」等曾公開批評美國總統川普的主流媒體，引發軒然大波。

路透社報導，包括美國有線電視新聞網（CNN）、「紐約時報」（The New York Times）、報導政治新聞的「Politico」、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）以及網路新聞媒體「BuzzFeed」，均未獲准進入白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）辦公室所舉行的簡報。

路透社與包括彭博（Bloomberg）、哥倫比亞廣播公司（CBS）等約10家其他新聞媒體則在與會之列。

史派瑟表示，是他的工作團隊決定不循往例在較大的白宮新聞發布室舉行完整發布會，而改到他的辦公室。他說：「我們的工作是確認能直率回應媒體，我們希望能確實回答諸位的問題，但我們不需要每天都舉行開放拍攝的新聞發布會。」

不開放攝影的新聞談話會並非特例，白宮過去也常會找挑選過的媒體開這類簡報，尤其是特定議題。但白宮的簡報、談話會通常都是開放所有媒體，任何問題均可發問。

紐時總編輯巴奎（Dean Baquet）在聲明中說：「在我們過去長期歷經不同政黨的多屆政府以來，還從未在白宮遇過這種事；我們強烈抗議排除紐約時報與其他媒體，媒體能自由進入透明政府採訪顯然是至關重大的國家利益。」

法新社報導，許多規模更小的保守媒體像是「第一美國新聞網」（One America News Network）反而獲准與會。美聯社杯葛出席以示抗議；同為過往受邀與會常客的法新社，則不請自來，以示抗議遭到排除。

白宮記者協會（The White House CorrespondentsAssociation）對白宮此舉表達「強烈抗議」；協會主席梅森（Jeff Mason）表示，他們要與白宮人員進一步討論此事。

CNN資深記者與主播泰普（Jake Tapper）表示，只能用「非美國」（un-American）一辭形容白宮封鎖部分新聞媒體之舉，並說「川普的白宮覺得，他們能懲罰那些向閱聽人披露他們所不喜歡的事實的記者們。」

白宮封殺特定媒體一事也再度引發美國網友熱議，正反意見唇槍舌劍，旗鼓相當。網友TM Marcus寫道：「這簡直是獨裁政府..」，但網友Christopher Sawyer反擊：「獨裁政府？你到底知不知道什麼是獨裁政府？」，兩人隨後一連串舌戰。

網友Wendy Dubrow寫道：「從沒有總統幹過這種事！獨裁者才會做！非常生氣」，但網友Grace Vasquez隨即吐槽：「喔，那妳別忘了歐巴馬曾為監聽羅森（James Rosen）一事，而把福斯新聞轟出去。」（譯者：中央社陳亦偉）1060225

(中央社)