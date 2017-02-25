人生值得奢華這一次 不可錯過的瑞士私房景觀

搭火車遊瑞士，你會驚訝於它有多會爬，串連起瑞士高山美景。(圖/shutterstock提供)

瑞士歐士能湖深藏在海拔1600公尺的高山中，夏天碧藍，冬季冰封，一年四季都有不同的活動樂趣。(圖/達志影像 shutterstock)

佛斯特纜車從格林德瓦出發，纜車全程5226公尺，經包爾特(Bort)和施雷克費爾德(Schreckfeld)到達佛斯特山。(圖/本報系資料照/梁惠明攝)

想旅行的人，總會找到目的地。萬物盡是從無到有，瑞士全境超過一半面積是山岳，且多為海拔4,000公尺以上高山，如今，境內鐵路系統堪稱歐洲之最，多達 50,000公里的步行路線也是健行者的天堂。人生學會放慢腳步，你會爬得更高、走得更遠，從瑞士的景觀秘境中，深深佩服旅人們不服輸的毅力。

瑞士絕妙景觀世界少有，是高山、乳酪、巧克力和鐘錶的故鄉，每年5月到10月是拜訪瑞士最好的季節，燦爛陽光下閃耀著草木綠的生命氣息。跟著來自各地的旅人足跡，遊覽瑞士大城小鎮，踏訪5大名峰、6大名湖，就像走遍一座濃縮多樣面貌美景的世界公園。

不管站在近距離矗立在瀑布邊的觀景台，還是搭著船親臨湍流河水間，都要有被萊茵河狂放水霧打濕的準備。(圖/達志影像 shutterstock提供)

西庸城堡是瑞士西部的一座中世紀水上城堡，英國詩人拜倫長詩《西庸的囚徒》正是以此背景，城堡因此聲名大噪。(圖/shutterstock提供)

瑞士是世界生活高水平國家之一，但人生值得奢華這一次。瑞士最美的高山湖之一的歐士能湖，湖面倒映著終年雪山山脈，是隱藏版的仙境美景，像顆深藏在遺世獨立山間的藍寶石；佛斯特天空步道沿著山壁興建，有著身處山林盡頭的震撼，且除了搭乘纜車，也能坐乘高空飛索飽覽群山壯觀風光，體驗乘風翱翔般快感。

高納葛拉特觀景台能近距離觀賞阿爾卑斯山脈第二大冰河，依偎在29座海拔超過4千公尺山峰的懷抱中；歐洲第一大流量的萊茵瀑布，落差達23公尺的瀑布氣勢澎拜；從近300公尺高處飛流傾瀉的基斯霸瀑布，壯闊卻依然優雅；日內瓦湖畔的水上中世紀城堡西庸城堡，彷彿穿越禁錮人生的囚牢，歌頌著自由土地的脈動。

(中時電子報)