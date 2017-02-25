台大論文造假調查結果棄軍保帥？全教總籲教育部查核

台大校教評會昨針對違反學術倫理事件做最終決議，解聘郭明良和張正琪2名教授，但名列多篇論文共同作者的台大校長楊泮池卻「全身而對」，全教總痛批，楊擔任論文共同作者就是造假的「共同正犯」，調查完全為楊泮池量身定做，明顯「棄軍保帥」，呼籲教育部和科技部確實查核，甚至重組獨立調查小組另行調查，以昭公信。

全教總指出，從去年11月15日「PubPeer」踢爆郭明良研究團隊論文造假案以來，台大對整起論文造假案的處理過程「荒腔走板」，說要辭職的郭明良本人非但沒有辭職，竟還領取政府的獎補助，面對來自各界要求辭職或停職靜候調查的壓力，楊泮池校長完全不為所動、堅不下台，也不接受各界由校外獨立調查單位進行調查的建議。

全教總認為，台大是接受最多國家資源的頂尖大學，楊泮池除了是台大校長，過去也擔任過台大醫學院院長以及台大醫院副院長，無論台大或楊泮池難以迴避社會責任，必須以最高標準自我要求。

但昨天出爐的懲處結果，完全違反社會對一所頂尖大學的期待，也顛覆學術界對學術倫理與學術專業的認知，調查完全就是為楊泮池量身訂做，明顯棄車保帥，不僅使台大蒙羞，也嚴重傷害台灣高教形象。

為挽救高教形象，全教總要求：

一、教育部與科技部確實查核，甚至應重組獨立調查小組另行啟動調查，以昭公信。

二、科技部應追回郭明良等人不法之獎補助款，才對得起其他堅持學術倫理的高教工作者。

三、層出不窮的論文造假案，真正的元兇正是扭曲、畸形的高教評鑑機制，造成高教體系深陷追求排名與績效主義迷思，教育部與科技部必須徹底改變這樣的形式主義，揚棄績效主義迷思，才有可能使高教發展重回正軌。

四、台大已經失去一個頂尖大學應有的格局，教育部應徹底檢討現行高教經費分配方式，不應在獨厚台灣大學，才能真正提升總體高教品質。

(中時)