要求15歲兒掛名當製片 裘莉離譜行徑被轟扯

安潔莉娜裘莉再被踢爆離譜行徑 。(圖/達志影像)

好萊塢女星安潔莉娜裘莉，與布萊德彼特去年9月婚變後，除了兩人為了打離婚官司撕破臉鬧得沸沸揚揚，更傳出婚變前夫妻曾參加「蒙面性愛派對」等荒唐行徑，而目前更驚爆宣傳新片時，裘莉竟要求得讓15歲兒掛名製片，讓外界直呼太扯。

根據外媒報導，裘莉近到柬埔寨宣傳電影《他們先殺了我父親》，竟指名要搭乘私人飛機前往，無奈電影公司敢怒不敢言，只能花費100萬美元費用埋單，此外更要求片商許讓年僅15歲的兒子梅鐸斯掛名當製片，引發眾人不滿痛斥耍大牌兼自肥。

(中時電子報)