探討脫歐後夥伴關係 駐英代表處辦座談

我要評比

駐英國代表處24日舉辦午餐座談會，邀請英國會上議院副議長暨首相對台貿易特使福克納勳爵及「經濟學人」主編朗恩，探討英國脫歐後，與亞洲未來在經貿及其他領域的合作機會。

座談會以「亞洲與英國：形塑英國脫歐後之新夥伴關係」為題，邀請曾15次訪台的福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester），以及「經濟學人」雜誌金融及經濟版主編、前亞洲版主編朗恩（Simon Long）擔任主講人，討論英國脫歐情勢對亞洲的影響。

中華民國駐英代表林永樂表示，英國決定退出歐盟在國際上具有重大政治及經濟意涵，考量英國與亞洲淵遠流長的歷史關係，亞洲國家均密切關注英國將如何重塑其全球地位，以及與亞洲的夥伴關係。

福克納在會中表示，去年台灣舉辦台英再生能源論壇，探討離岸風力議題，共有22名離岸風力專家，代表15家公司訪台，是英國再生能源訪團人數最多的一次。

他也以倫敦金融城（City of London）市長埃文斯山男爵（Alderman The Lord Mountevans）、英國國際貿易部貿易投資部長韓斯（Greg Hands）先後訪台為例，說明台英交流互動頻密，顯示英國重視台灣這個貿易夥伴，以及英國政府希望與新政府建立關係。

福克納表示，期待台英在再生能源、金融服務等方面有更多合作。英國也會繼續提升，讓英國成為台灣人到歐洲投資的首選。他並恭賀台灣上個月三讀修正通過電業法，這是台灣在2015年三讀通過溫室氣體減量及管理法之後的另一大步。

朗恩則分享他觀察亞洲國家對英國脫歐的態度，另以紐西蘭在英國加入歐洲經濟共同體（EEC）時所面臨的衝擊，與英國脫歐後相關情勢進行比較。

座談會有包括薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬等邦交國大使及資深館員、日本及新加坡等駐英外交團人員、英國政府官員、學界智庫，以及媒體受邀，討論氣氛熱烈。1060225

(中央社)