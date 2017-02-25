二二八連假 中山高彰化段時速30公里

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二二八連假第一天，氣溫低又下雨，國道中山高彰化路段上午出現車多情形，平均時速只有30公里左右。

國道警方指出，車流可能要到下午才會疏解，呼籲用路人避開車多的路段，行駛台一線等替代道路，避免塞車。

今天是二二八連假的第一天，彰化地區氣溫降低又下雨，從上午9時開始，中山高速公路從台中王田路段一直到南下員林路段，出現車多壅塞情形，車輛走走停停；其中，埔鹽系統交流道路段因為和東西向快速道路連接，時速降到30公里上下。

國道警方指出，中山高埔鹽系統到員林系統南下方向以往都是容易塞車的路段，估計車流可能要到下午才會慢慢疏解，呼籲駕駛人避開該路段，改走台一線省道等替代道路，避免塞車。1060225

(中央社)