林書豪展速度切入拿分 籃網中場落後

NBA台裔球星林書豪今天傷癒復出，首節投進外線後，次節他再展現速度，靠犀利切入和罰球再拿分數，但籃網中場以53比64落後金塊11分。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天在客場挑戰丹佛金塊隊，林書豪在因傷缺席超過兩個月後，再度回到場上，要助籃網終止14連敗。

先發出賽的林書豪，靠著一記大號外線讓得分開張，也另外進帳1次助攻、1個籃板，籃網首節以25比30落後5分。

首節打了5分鐘的林書豪，在次節剩下4分30秒重新回到場上，他在一次切入吸引防守後，妙傳給羅培茲（Brook Lopez）得分，拿下他本場比賽的第2次助攻。

次節剩下2分34秒，林書豪自己從後場帶球推進到前場，利用一次變檔加速的切入上籃，繼首節的外線得分後，再度拿下分數；中場前4.5秒他切入遭到犯規，靠著兩罰全中再添2分。

林書豪上半場上場10分鐘，攻下7分，傳出3次助攻，並抓下1個籃板，籃網在中場以53比64落後金塊。1060225

(中央社)