星期人物》跨世代三美網紅照瘋傳 幕後故事更精采

(左起)葉楓、翟瑞瀝、張艾嘉媽魏淑娟合照上網，竟一夜成網紅。(翟瑞瀝提供)

要採訪翟瑞瀝前，一位媒體朋友非常興奮地說：「翟瑞瀝和葉楓、張艾嘉的媽媽魏淑娟，這三位資深美女最近合拍一張照片在網路瘋傳，已成新網紅」。美女再資深也要活出美麗和優雅，當看到這張網紅照片時，記者也驚呼一聲：「真的再老也要優雅美麗，才是美女的真諦」。

@三個跨世代美女成網紅 葉楓、魏淑娟

當看到翟瑞瀝亮麗出現在眼前，記者急著提出「網紅」這張三美女圖的由來，這位真人版資深美女說：「最近不斷有朋友詢問，我才知道這張三人合照，竟然在網路上瘋傳了」。原來，農曆春節期間，一群老朋友從上海、香港飛來台北相聚，聚會一場接一場，大家玩的超開心，這張照片是一位資深攝影記者拍的，他們三人都還沒看到，這位攝影友人就po上臉書，結果一時間在兩岸三地間快速地流傳。

這張FB的照片中有三位美女，分別是演「星星月亮太陽」成名的50年代電影紅星葉楓，有最美麗製作人之稱的翟瑞瀝，還有張艾嘉那有名的大美女母親魏淑娟，三個優雅美麗的名女人，就算年輕的歲月早已遠去，但她們依然美麗動人，從照片傳達了一切。

而這篇網文也很有意境，「時光回流更雋永～還記得女星葉楓嗎？90歲了，還是那麼優雅美艷；另一位，張艾嘉的母親，台北有名的美女魏淑娟，90高齡，看得出來嗎？朋友最近和她們一起喝春酒後表示，兩位當年的大美女，至今腰背挺直，完全沒有老態，葉楓近日已回台定居。台北媒體圈風雲人物翟瑞瀝，七十五歲，有恆地打理自己，她成功了！莫大的鼓舞！女人原來也可以老的那麼美麗」。

不過對這張變網紅的照片和文字，翟瑞瀝有話說，一來因為當事人沒看過照片，被很多朋友問到時真的有點被嚇到，後來這位攝影朋友有和她們道歉了，至於網傳的文字內容，她特別澄清在年齡上有很大的錯誤，「都把我們說老了好幾歲～」，這三位資深美女實質年齡沒這麼老，心理年齡更永保青春。

@資深美女的忘年之交

張艾嘉(左)與母親魏淑娟(圖/本報系資料照片 張兆輝攝)

翟瑞瀝、葉楓和魏淑娟為何會成為忘年之交？翟瑞瀝說，其中張艾嘉的媽媽魏淑娟是她老公張繼高的朋友，因為先生生前就常有往來，所以一直都是很好朋友，張艾嘉也是被翟瑞瀝發掘推薦到演藝圈，當時張艾嘉還在唸美國學校，和媽媽魏淑娟一起來聚會，她覺得這位少女很漂亮，就把張艾嘉介紹進入演藝圈，從此，張艾嘉母女兩人都是她的好朋友。

葉楓氣質優雅，保養有方，現長住上海。(圖/本報系資料照片)

葉楓之前長住上海，她是張艾嘉媽媽的好朋友，也常一起聚一起玩，每年她們三美，就在上海、香港、台北間跑來跑去，過的非常開心。三人共同點很多，都愛玩、愛美、愛朋友，永遠不留下歲月的痕跡，有一次，張艾嘉幫媽媽慶祝大壽，張媽媽私下和朋友悄悄說，何必告訴大家她的年齡。

提到愛唱歌，翟瑞瀝說魏淑娟也愛唱，葉楓則不太唱，原因不是不會唱，而是她唱歌是要賣門票的。很多人不知道，葉楓當年不但演的好，歌唱的更棒，出唱片大賣，也辦過大型演唱會，所以當然不能輕易開「金口」。

周遊(左)、張琍敏(後)、翟瑞瀝(前)曾是中視台前台後的三大台柱。(翟瑞瀝提供)

和翟瑞瀝有忘年之交的美女還真不少，除了三位網紅外，還有依舊明星味十足的嬌嬌張琍敏，從很多出遊的合照就可看出兩人的感情，是從「家有嬌妻」那個年代，一直沿續到現在；田麗也是在翟瑞瀝一手打造的艷麗明星。

青春歲月會流逝，但風華卻依舊留在美麗女人的身上，才是永恆之美。

電影《星星月亮太陽》裡的葉楓。(圖/本報系資料照片)

Box1:六十年代巨星葉楓

如果不知道葉楓是誰，只要蒐尋一下就可看這位六十年代巨星的風采，她在「四千金」和「星星月亮大陽」等當年最紅的電影中，都是主角之一，湖北人的葉楓高䠷美艷，冷艷的她能演能唱。雖然在中國出生，但1948即隨家人來台灣屏東空軍基地成長，少女時即出落的美麗大方，在美國環球影城來台招考時，葉楓萬中選一，但星路並未就此展開，是到拍了李翰祥電影「四千金」開始大紅。

葉楓現長住上海，但兩岸三地有很多朋友，常來來去去，曾有二段婚姻，都是同戲的男演員，張揚和淩雲，目前雖高齡，但依舊健朗喜愛朋友相聚。

民國51年間，當時的選美中姐劉秀嫚(左二)訪華府，其右為華盛頓市長，魏淑娟(右)任監護人隨行，左為我當時駐華府新聞參事陶啟湘。(圖/時報週刊檔案照片)

Box2:魏淑娟

魏淑娟又是誰？她不曾演戲和唱歌，卻曾是六七十年代演戲圈內非常有名的大美女。因為她是名演員加導演張艾嘉的媽，但最主要的，還是魏淑娟的父親魏景蒙，是先總統蔣介石身邊大紅人，新聞界出生的背景，後來當了第六屆新聞局長和國策顧問，人稱「魏三爺」，他的愛女魏淑娟雖未走入演藝圈，社交圈卻是大美女。

魏淑娟歷經三段婚姻，第一段和空軍軍官張文莊，也是張艾嘉的爸爸，不幸的是在張艾嘉一歲時爸爸就因墜機身亡。後來魏淑娟再嫁第二任是在航空公司高階人員，當年還駕著空中霸往返台北香港間，辦了一場轟動兩地的空中婚禮。第三任則是企業人士，後來也投資早期的遠航。美麗動人的魏淑娟，非常活潑開朗，女兒張艾嘉替她辦壽宴時，還不太開心把年齡告知大眾，至今她依然活躍在友人圈，愛朋友愛唱歌愛聚會。

(中時電子報)