NBA》韋少超狂大三元 湖人遭痛宰也應該
「忍者龜」韋斯布魯克的瘋狂大三元之旅繼續當中！韋少25日拿下驚人的17分、17助攻與18籃板的本季個人第28次大三元演出，帶領全新出發的雷霆，終以110比93痛宰打算重建的湖人，到了下半場，韋少仍然狂！
要不是韋斯布魯克手感太差，他的數據應該可以更漂亮一點，他全場投18中4，卻還能攻下17分，證明他的切入破壞力仍然驚人，這也是他生涯第65次大三元，距離追上張伯倫的史上單季第2多大三元紀錄，僅剩3次的差距。
雷霆下半場陣容再次補強，除了坎特傷癒復出，也從公牛換來泰吉布生、麥克戴摩兩名可用之兵，讓雷霆陣容更加整齊，25日除了韋少，羅伯生與阿布利恩各有19分，亞當斯15分、10籃板，泰吉布生12分。
剛把陣中得分王路易斯威廉斯奉送給火箭的湖人，25日以羅素29分最高，克拉克生15分、5助攻與5籃板，整體戰力仍不穩定，接下來恐怕還需繳不少學費才行。
(中時電子報)
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