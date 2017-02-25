NBA》韋少超狂大三元 湖人遭痛宰也應該

雷霆後衛韋斯布魯克切入上籃，簡直不把對方防守放在眼裡。(美聯社)

「忍者龜」韋斯布魯克的瘋狂大三元之旅繼續當中！韋少25日拿下驚人的17分、17助攻與18籃板的本季個人第28次大三元演出，帶領全新出發的雷霆，終以110比93痛宰打算重建的湖人，到了下半場，韋少仍然狂！

要不是韋斯布魯克手感太差，他的數據應該可以更漂亮一點，他全場投18中4，卻還能攻下17分，證明他的切入破壞力仍然驚人，這也是他生涯第65次大三元，距離追上張伯倫的史上單季第2多大三元紀錄，僅剩3次的差距。

雷霆下半場陣容再次補強，除了坎特傷癒復出，也從公牛換來泰吉布生、麥克戴摩兩名可用之兵，讓雷霆陣容更加整齊，25日除了韋少，羅伯生與阿布利恩各有19分，亞當斯15分、10籃板，泰吉布生12分。

剛把陣中得分王路易斯威廉斯奉送給火箭的湖人，25日以羅素29分最高，克拉克生15分、5助攻與5籃板，整體戰力仍不穩定，接下來恐怕還需繳不少學費才行。

(中時電子報)