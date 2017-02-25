清理空調設備 北捷研發「伸縮自如手臂」

台北捷運自行研發的「電聯車空調出風口風道清潔治具」，榮獲市府創意提案競賽精進獎亞軍。（北捷提供）

台北捷運公司員工為方便清潔深藏在電聯車上方狹窄管道的空調設備，腦力激盪研發出像航海王主角魯夫一樣，能夠伸縮自如的鬃毛刷，不僅如此，員工將延長接桿前端綁上監控攝影機，利用手電筒加強照明，再用手機下載監控APP，就可以透過手機觀看攝影機傳輸的畫面，掌握風道清潔狀況，自行研發的好幫手，獲得市府創意提案競賽「精進獎」亞軍。

北捷指出，捷運電聯車長期營運行駛，落塵容易附著在空調設備風道內，由於風道位在電聯車上方，而且是一條長達18公尺的狹窄管道，必須拆卸車廂飾板才可清潔。

如此一來，不但耗費大量人力及時間，更會影響列車調度，負責空調維修的員工開始腦力激盪，「要是有個像動漫航海王主角魯夫的伸縮手臂，該有多好？」

北捷說，大家開始尋找可拆解式的延長接桿，克服風道長度及空間限制，清潔的毛刷也精心挑選，特意使用軟質的馬鬃毛刷，避免風道裡隔熱泡棉受到清潔工具的傷害，將2樣物品利用維修廠現成的氣動板手連接，便誕生了經濟實惠又極具巧思的創意設計。

為了檢視清潔成效，大夥再接再厲，將延長接桿前端綁上監控攝影機，並利用手電筒加強照明，再用手機下載監控APP，便可透過手機觀看攝影機傳輸的畫面，確實掌握風道清潔狀況。

此外，北捷從去年9月開始，陸續在車站內提供「三溫層購物自取櫃」服務，旅客透過手機或電腦上網購物，貨品便會送達指定捷運站的取物櫃，只要在指定櫃位輸入密碼就可輕鬆取貨。

北捷說，三溫層的購物自取櫃服務，為全球大眾運輸史的一項創舉，在競賽中獲得評審青睞，榮獲「創新獎」亞軍。

北捷利用現代科技，結合APP精進行政管理，建置「捷運維修據點查詢APP」，讓各單位透過手機，便可即時查詢掌握據點配置資訊；同時精進管理模式，行政幕僚藉由分組執行現場走動服務，了解現場同仁工作環境及需求，適時提供解決管道及方式。

這套與科技接軌的設計，讓行政部門擺脫以往文書、庶務工作的刻板印象，在這次創意提案競賽中初試啼聲，獲得「精進獎」佳作。

(中時)